Quotidiani sportivi, le prime pagine: stasera Italia-Macedonia del Nord

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Italia di Roberto Mancini. Questa sera, ore 20:45, allo stadio 'Barbera' di Palermo, gli Azzurri sfideranno la Macedonia del Nord. In caso di vittoria, conquisteranno l'accesso per la finale dei playoff per i Mondiali in Qatar contro una tra Portogallo e Turchia. Il Commissario Tecnico schiererà davanti, nel suo 4-3-3, gli attaccanti degli Europei: Domenico Berardi, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Si parla, poi, anche di Juventus, Milan e Inter. In casa bianconera continuano le indagini della Procura sulle plusvalenze tarocche e sui presunti falsi in bilancio: ci sono dubbi, ora, sugli stipendi percepiti dai giocatori juventini. In casa rossonera, invece, Zlatan Ibrahimović è pronto a tagliarsi l'ingaggio per il Diavolo: sia che continui a giocare, sia che diventi dirigente. Infine, in casa nerazzurra, ufficiale il rinnovo di Marcelo Brozović fino al 2026. Il croato, ora, vuole vincere lo Scudetto.