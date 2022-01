Prima pagina Tuttosport: “Juve, ti serve Vlahovic”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 24 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 24 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, commentando Milan-Juventus apre subito il capitolo calciomercato : la Juventus , infatti, apparsa spuntata e inconcludente davanti, avrebbe bisogno urgente di Dušan Vlahović .

Per quanto riguarda l' Inter , sempre più capolista della Serie A , è possibile che arrivino due regali per Simone Inzaghi : un attaccante, con Felipe Caicedo del Genoa primo della lista (oppure il ritorno di Eddie Salcedo dallo Spezia ) ed un esterno offensivo.

Il nome di Filip Kostić (Eintracht Francoforte), in questo caso, torna in auge. Il Torino di Ivan Jurić, nonostante i problemi economici, in campo gioca bene: contro il Sassuolo, però, centra tre pali ed alla fine ottiene soltanto un pareggio (1-1). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).