Quotidiani sportivi, le prime pagine: pari tra Milan e Juve, gode l’Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus nel big match di 'San Siro'. Zlatan Ibrahimović si infortuna, Paulo Dybala non incide e, alla fine, gode soltanto l'Inter capolista che guadagna ulteriore terreno sulle inseguitrici. Intanto, sul fronte mercato, sembra che Dušan Vlahović sia pronto a rompere con la Fiorentina per approdare in bianconero entro il 31 gennaio: vedremo. Si parla, poi, oltre che della volontà di Simone Inzaghi di accelerare la corsa nerazzurra ai vertici della classifica di Serie A, anche delle partite di ieri. In particolare, dello show della Roma ad Empoli (doppietta di Tammy Abraham), di quello del Napoli contro la Salernitana (4-1 con Lorenzo Insigne che raggiunge Diego Armando Maradona nella classifica cannonieri azzurra di sempre) e del pareggio, 1-1 tra Torino e Sassuolo.