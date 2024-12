Prima pagina Tuttosport: “Cardinale: ‘Inter, Scudetto e crac'”

Per l'argentino, due gol in due partite da quando è tornato dall'infortunio. Si ferma di nuovo, però, Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha un dolore all'adduttore, rischia di saltare la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Diavolo che rimbalza sulle cronache di oggi per via delle parole di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero e managing partner del fondo statunitense RedBird.

Frecciata dell'imprenditore americano all'Inter: "Scudetto e crac", il modo in cui il suo Milan non vuole vincere. Intanto, però, i nerazzurri di Simone Inzaghi, con il tricolore sul petto e con le due stelle sulla maglia, a + 8 sul Milan con una gara in meno, ospiteranno stasera a 'San Siro', alle ore 20:45, il Como per allungare ancora sui rossoneri. Oltre che, ovviamente, accorciare le distanze in classifica dalla capolista Atalanta (40 punti) e dal Napoli (38).

Si parla, infine, anche di calciomercato invernale, che aprirà i battenti a giorni (2 gennaio-2 febbraio 2025), perché Leonardo Spinazzola, diventato una riserva a Napoli per Antonio Conte, lascerà la compagine campana. Non sembra attratto dall'ipotesi Fiorentina, bensì dal Torino. Vedremo se l'operazione andrà in porto.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 23 dicembre 2024