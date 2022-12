Prima pagina Tuttosport: “Le ambizioni della Juventus non cambiano”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando come di consueto della Juventus, ma ovviamente in chiave positiva. Con la dichiarazioni del nuovo direttore generale, che sottolinea come le ambizioni della società non cambino. Della riapertura del caso plusvalenze, invece, si parla in modo negativo, dicendo che si fanno figli e figliastri. In basso brutte notizie per il Milan: per Mike Maignan ci sarebbe addirittura la Supercoppa Italiana a rischio.