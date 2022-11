Prima pagina Tuttosport: “Con Rabiot si rimonta. CR7 è libero!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 23 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, autore di un gol e di un assist nella vittoria, in rimonta, per 4-1 della Francia di Didier Deschamps sull'Australia. Spazio, poi, alle parole di Simon Kjær, difensore del Milan, al termine di Danimarca-Tunisia 0-0 in merito al divieto, imposto dalla FIFA, di indossare la fascia di capitano con i colori dell'arcobaleno.