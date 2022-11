Quotidiani sportivi, le prime pagine: Mondiali, Messi KO. Giroud da record

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 23 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar e, nello specifico, della 'caduta del re'. L'Argentina di Lionel Messi, infatti, si fa rimontare e battere 1-2 a sorpresa dall'Arabia Saudita nella sua prima partita in questo torneo. Vola, invece, la Francia, che travolge 4-1 l'Australia, anche in questo caso partendo in svantaggio. Doppietta per Olivier Giroud, che aggancia Thierry Henry a quota 51 gol in testa alla classifica dei cannonieri di tutti i tempi dei 'Bleus'. Il Portogallo si prepara al debutto nella rassegna iridata e, nel frattempo, la sua stella, Cristiano Ronaldo, ha risolto consensualmente il suo contratto con il Manchester United: potrebbe andare a giocare proprio in Arabia. Si parla, poi, dell'inserimento dei maxi-recuperi di tempo anche nel nostro campionato da gennaio e si conclude parlando di calciomercato. L'Inter, per gennaio, vuole sostituire il partente Robin Gosens con Adrien Truffert del Rennes mentre il Milan vuole sborsare 8 milioni di euro per prendere subito Houssem Aouar dall'Olympique Lione.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di 'fango argentino' per commentare la sconfitta, 1-2, dell'Argentina di Lionel Messi contro l'Arabia Saudita. La 'Pulce' segna su rigore ma poi la 'Selección', alla quale vengono annullati tre gol, si fa rimontare e battere a sorpresa. Festeggia, invece, la Francia degli 'italiani' Adrien Rabiot e Olivier Giroud. Gol e assist per lo juventino, doppietta per il centravanti del Milan, che, così, raggiunge Thierry Henry in vetta alla graduatoria dei top scorer di tutti i tempi della Nazionale francese con 51 reti. Approfondimento, poi, su Timothy Weah, figlio di George, ex attaccante del Milan, andato a segno l'altro ieri con gli Stati Uniti d'America nella rassegna iridata. Chiosa su Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse lusitano ha risolto in via consensuale il suo contratto con il Manchester United. Ora è svincolato e può rappresentare una grandissima occasione per gennaio.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, autore di un gol e di un assist nella vittoria, in rimonta, per 4-1 della Francia di Didier Deschamps sull'Australia. Spazio, poi, alle parole di Simon Kjær, difensore del Milan, al termine di Danimarca-Tunisia 0-0 in merito al divieto, imposto dalla FIFA, di indossare la fascia di capitano con i colori dell'arcobaleno. Spazio, poi, al crollo dell'Argentina di Lionel Messi, superata e battuta 1-2 da una super Arabia Saudita ed alla maledizione di Robert Lewandowski, che in Messico-Polonia 0-0 si fa ipnotizzare da Guillermo 'Memo' Ochoa, storico portiere del 'Tricolor', sbagliando un calcio di rigore importante. Ma c'è anche tanto calciomercato: Cristiano Ronaldo, che ha risolto consensualmente il contratto con il Manchester United, ora è libero e può andare a giocare nella MLS statunitense o dagli sceicchi. Il Torino punta a riprendersi Dennis Praet dal Leicester City, ma occhio all'inserimento del Bologna. Intervista, poi, a Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, su Samuel Iling Junior.