Prima pagina Tuttosport: “Derby, notte da Milan. Inter in Gabbia”

Premiata la superiorità rossonera (nerazzurri deludenti e sempre in affanno), promosse le scelte tattiche di Paulo Fonseca , che nella stracittadina si giocava la panchina. Stop, dunque, alla serie di sconfitte nel derby per il Milan : la prima squadra di Milano torna a battere i rivali dell' Inter dopo due anni esatti o poco più.

In alto, sotto la testata, si parla dei problemi della Juventus. I bianconeri non prendono mai gol, ma sono reduci da 270' consecutivi in Serie A senza segnare. E la scarsa vena realizzativa di Dušan Vlahović non è l'unico motivo. L'allenatore Thiago Motta avrà molto da lavorare per risolvere la situazione.