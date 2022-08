Prima pagina Tuttosport: “Juve, tutto qui?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 23 agosto 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, dopo il pareggio della Juventus contro la Sampdoria, si chiede se la squadra di Massimiliano Allegri sia 'tutta qui'. Dusan Vlahovic resta a secco, Filip Kostic non incide. In alto, invece, viene sottolineata la sfortuna di Nicolò Zaniolo, vittima di un infortunio alla spalla.