Quotidiani sportivi, le prime pagine: Leao resta al Milan; Milik-Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'offensiva del Chelsea per Rafael Leão, attaccante del Milan. I 'Blues' lo vorrebbero ora, il Diavolo dice di no. E poi, comunque, servirebbe pagare i 150 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel suo contratto. Presto Milan e Jorge Mendes, agente dell'attaccante portoghese, ricominceranno a parlare di rinnovo. In alto, sotto la testata, intervista ad un grande ex rossonero. Zvonimir 'Zorro' Boban, infatti, capo del calcio in UEFA, parla del campionato di Serie A appena iniziato: vede il Milan di Stefano Pioli ancora da Scudetto, ma con l'Inter in pole position. Si parla poi del calciomercato della Juventus e dell'Inter. I bianconeri hanno scelto Arkadiusz Milik e non più Memphis Depay per l'attacco; i nerazzurri, invece, hanno un'intesa con Francesco Acerbi per la difesa, ma preferirebbero prendere in prestito Trevor Chalobah dal Chelsea. Infine, presentazione di Juventus-Roma, big match di sabato a Torino e l'assegnazione ad Arrigo Sacchi dell'Oscar UEFA per il 'calcio soprannaturale'.