Prima pagina Tuttosport: “Juve-UEFA, aria di patto”

Intanto, la Juve è pronta a chiudere con l'Empoli per Fabiano Parisi, con il Lille per Timothy Weah ed intrattengono contatti con l'Arsenal per Thomas Partey. Al Milan è in arrivo Marcus Thuram, attaccante svincolatosi dal Borussia Mönchengladbach, ma, intanto, perderà Sandro Tonali che, per 80 milioni di euro, passa al Newcastle: visite mediche con le 'Magpies' per lui in Romania, dove è impegnato agli Europei Under 21.