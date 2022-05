Prima pagina Tuttosport: “Onore al Diavolo”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 23 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 23 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre, in alto, celebrando il 19° Scudetto del Milan di Stefano Pioli , che torna dunque a vincere il campionato di Serie A a distanza di 11 anni dall'ultima volta. L' Inter di Simone Inzaghi termina seconda e con tanti rimpianti.

Poi, però, parla del calciomercato della Juventus e dei nomi scritti nella lista dei potenziali acquisti dal tecnico Massimiliano Allegri e dai dirigenti bianconeri. Anche in casa Torino sono giorni caldi. Il 'Gallo', Andrea Belotti , sta valutando nuovamente la possibilità di rinnovare il contratto con i granata. Prima, però, aspetta di capire se resterà il tecnico Ivan Jurić e quali piani ha il club torinese per la prossima stagione.

Resta nella massima serie la Salernitana, nonostante il pesante cappotto (0-4) dell'Arechi contro l'Udinese. Il Cagliari, infatti, non va oltre lo 0-0 sul campo del Venezia e retrocede in Serie B. Chiosa con il pazzo epilogo della Premier League. Vince il Manchester City, capace di rimontare da 0-2 a 3-2 contro l'Aston Villa, in casa, in 5'. Lasciando il Liverpool di sasso. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).