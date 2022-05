Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan è Campione d’Italia

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina interamente al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, hanno vinto 0-3 sul campo del Sassuolo con i due gol di Olivier Giroud e la rete di Franck Kessié (ben tre assist di Rafael Leão!). Con questo successo, il Diavolo è diventato Campione d'Italia per la 19^ volta nella sua storia. È il capolavoro di Pioli, il primo titolo di Paolo Maldini da dirigente dopo tutti quelli vinti con il Milan sul campo, è lo Scudetto dei fuoriclasse Mike Maignan, Sandro Tonali e dello stesso Leão. È la vittoria di Zlatan Ibrahimović, che ha annunciato di voler andare avanti a giocare a calcio se si sentirà bene. Festa pazzesca per le strade di Milano: oggi la squadra farà il giro della città con il pullman scoperto fino al Duomo.