Prima pagina Tuttosport: “Juve, la notte dell’orgoglio”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della partita che, questa sera, alle ore 20:45, illuminerà le luci dell'Allianz Stadium. È in programma Juventus-Napoli e i bianconeri cercano una vittoria importante per due ragioni: la prima, per blindare un posto in zona Champions; la seconda per riscattare il pesantissimo 5-1 con cui perse l'andata al 'Maradona'.