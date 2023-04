Quotidiani sportivi, le prime pagine: derby Champions e Juve-Napoli

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 23 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della febbre da derby a Milano. Mancano ancora molti giorni a Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League, ma è già caccia al biglietto per non perdersi uno storico appuntamento. Intanto, però, in Empoli-Inter (ore 12:30) e Milan-Lecce (ore 18:00) di oggi ad entrambe le squadre serviranno punti importanti in ottica quarto posto in campionato. Mentre Andriy Shevchenko, in un'esclusiva alla 'rosea', parla del 'suo' Diavolo maturo, con Rafael Leão ed Olivier Giroud al top, in casa nerazzurra c'è soddisfazione per la grazia concessa a Romelu Lukaku. Squalifica cancellata, potrà esserci in Inter-Juventus di Coppa Italia tra qualche giorno a 'San Siro'. In alto, sotto la testata, si celebra l'impresa del Torino di Ivan Jurić che, con un gol di Ivan Ilić, ha vinto in casa della Lazio. Sul fronte mercato, invece, riemerge l'interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Napoli, partita della 31^ giornata di Serie A in programma alle ore 20:45. In caso di vittoria, gli azzurri di Luciano Spalletti potrebbero staccare la seconda in classifica di ben 17 punti: a quel punto, scatterebbe il countdown per la conquista dello Scudetto. La Lazio di Maurizio Sarri, infatti, ha perso 0-1 allo stadio 'Olimpico' contro il Torino (gol di Ivan Ilić) tra le vibranti proteste per la direzione arbitrale di Davide Ghersini. Mentre, sotto la testata, si parla della grazia concessa a Romelu Lukaku, la cui squalifica in Coppa Italia è stata cancellata e che pertanto sarà disponibile per Inter-Juventus di mercoledì a 'San Siro', c'è spazio anche per le prime mosse di mercato in casa Roma. Il general manager del club giallorosso, Tiago Pinto, ha dichiarato senza mezzi termini che la 'Joya', Paulo Dybala, resterà nella Capitale anche nella prossima stagione.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della partita che, questa sera, alle ore 20:45, illuminerà le luci dell'Allianz Stadium. È in programma Juventus-Napoli e i bianconeri cercano una vittoria importante per due ragioni: la prima, per blindare un posto in zona Champions; la seconda per riscattare il pesantissimo 5-1 con cui perse l'andata al 'Maradona'. Ampio spazio anche per il Torino di Ivan Jurić che, ieri pomeriggio, si è imposto 0-1 allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio grazie ad un gol dalla distanza del centrocampista serbo Ivan Ilić. I granata firmano la prima impresa stagionale contro una grande. Per concludere, anche sul quotidiano torinese si parla della decisione della F.I.G.C., che ha deciso di concedere la grazia a Romelu Lukaku in Coppa Italia. Squalifica cancellata per il gigante belga, nella semifinale di ritorno tra Inter e Juve di mercoledì a 'San Siro' potrà essere presente.