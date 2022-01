Prima pagina Tuttosport: “Milan-Juve, chi torna grande?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 23 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Milan-Juventus , posticipo domenicale della 23^ giornata della Serie A 2021-2022 . Chi torna grande tra le due? Il Milan cerca riscatto dopo il k.o. interno contro lo Spezia e si affida a Zlatan Ibrahimović . La Juventus , invece, punta a rientrare in zona Champions League con la guida offensiva della 'Joya', Paulo Dybala .

Si parla, dunque, del successo dell'Inter sul Venezia, il 2-1 in rimonta firmato da Edin Džeko all'ultimo minuto di gioco, e dello 0-0 dello stadio 'Olimpico' di Roma tra Lazio ed Atalanta. Un buon pareggio per la 'Dea' falcidiata dal CoVid. Oggi Torino-Sassuolo: i granata di Ivan Jurić cercano altri tre punti importanti in chiave Europa League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).