Quotidiani sportivi, le prime pagine su vittoria Inter e Milan-Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria dell'Inter nell'anticipo di ieri in Serie A. Successo nerazzurro, 2-1, proprio al 90' a 'San Siro' contro il Venezia grazie ad un colpo di testa di Edin Džeko. E nell'ultima settimana del mercato di gennaio può approdare a Milano anche l'attaccante Felipe Caicedo. In alto, sotto la testata, si parla di Milan-Juventus, posticipo di stasera, ore 20:45. Il Diavolo insegue lo Scudetto, la 'Vecchia Signora' la rimonta Champions. E tutte e due le squadre puntano un nuovo bomber: Marko Lazetić (Stella Rossa) per il Milan, Dušan Vlahović (Fiorentina) o Anthony Martial (Manchester United) per la Juventus. In Napoli-Salernitana gli azzurri ritrovano Victor Osimhen, che giocherà con una protezione al volto. Infine, Roberto Mancini convocherà Mario Balotelli per uno stage della Nazionale Italiana durante la pausa del campionato.