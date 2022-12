Prima pagina Tuttosport: “Fagioli-Miretti-Iling: più forte ragazzi!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 22 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri , oggi impegnata in amichevole alle ore 14:00 all'Allianz Stadium contro il Rijeka . In campo i tre talenti bianconeri, Nicolò Fagioli , Fabio Miretti e Samuel Iling .

In alto, sotto la testata, si parla del Torino . I tifosi granata, sui social, pressano il Presidente Urbano Cairo affinché faccia firmare al più presto il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 al tecnico Ivan Jurić . Ma lui è tentato dall'esperienza al Wolfsburg , in Bundesliga .

Imbarazzo in casa Inter: il centrocampista Marcelo Brozović, in una festa organizzata a Zagabria per la Croazia giunta terza ai Mondiali in Qatar, è stato colto a cantare un coro nazista con tanto di eloquente gesto della mano. Per concludere, due interviste in esclusiva.