Quotidiani sportivi, le prime pagine di oggi: Inter, Napoli e Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 22 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 22 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter che vuole cambiare per restare al top. Andranno via Milan Škriniar, Denzel Dumfries ed uno tra Marcelo Brozović, Nicolò Barella e Lautaro Martínez per poter inserire in rosa Giorgio Scalvini, Yunus Musah e Marcus Thuram. Rinnovo di contratto vicino, invece, per Ismaël Bennacer con il Milan: stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2027. Allunga il suo accordo per un'altra stagione con il PSG, invece, Lionel Messi: ingaggio di 30 milioni di euro per la 'Pulce', fresco vincitore dei Mondiali in Qatar. L'ex capitano della Juventus, il difensore Giorgio Chiellini, oggi ai Los Angeles FC, ammette di aver sempre saputo che avrebbe riavuto i tagli agli stipendi fatti dalla società bianconera, mentre un ex juventino, Gianluca Vialli, lotta contro un brutto male ed è in gravi condizioni. Tutti si stringono intorno a lui.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 22 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Walter Zenga, ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale Italiana. L'Uomo Ragno vede il Napoli di Luciano Spalletti nettamente favorito per la conquista dello Scudetto 2023. Gli Azzurri, intanto, nell'ultima amichevole prima della ripresa del campionato, crollano 1-4 allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Lille: a segno anche l'ex Adam Ounas. Oggi scende in campo anche l'Inter di Simone Inzaghi, che affronterà la Reggina del fratello Filippo: si rivedrà in campo, nella fila dei nerazzurri, Romelu Lukaku. C'è ansia per Pelé, le cui condizioni si salute si sono aggravate. Chiosa con il calciomercato e, in particolare, con i giocatori che, da gennaio, potrebbero firmare a costo zero per un altro club. I nomi più altisonanti, Adrien Rabiot, Milan Škriniar e Chris Smalling. All'estero, Jorginho e Karim Benzema.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 22 dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, oggi impegnata in amichevole alle ore 14:00 all'Allianz Stadium contro il Rijeka. In campo i tre talenti bianconeri, Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Samuel Iling. In alto, sotto la testata, si parla del Torino. I tifosi granata, sui social, pressano il Presidente Urbano Cairo affinché faccia firmare al più presto il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 al tecnico Ivan Jurić. Ma lui è tentato dall'esperienza al Wolfsburg, in Bundesliga. Imbarazzo in casa Inter: il centrocampista Marcelo Brozović, in una festa organizzata a Zagabria per la Croazia giunta terza ai Mondiali in Qatar, è stato colto a cantare un coro nazista con tanto di eloquente gesto della mano. Per concludere, due interviste in esclusiva. Una ad Emiliano Viviano, che ha parlato dell'ex compagno di squadra Emiliano 'Dibu' Martínez, portiere dell'Argentina campione del mondo. L'altra a Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kyiv.