Prima pagina Tuttosport: “Tognozzi: ‘Bellingham-Juve, era fatta’”

Retroscena interessante, poi, sul mancato arrivo in bianconero di Erling Braut Haaland e aneddoti su come è arrivato a Kenan Yıldız, Matias Soulé, Kaio Jorge e Dean Huijsen. Intanto, in vista di Juventus-Inter di domenica sera all'Allianz Stadium, big match per lo Scudetto, il tecnico della 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegri, ha perso nuovamente Timothy Weah per infortunio. L'ex Miralem Pjanić, però, non ha dubbi: vincerà la Juve e sorpasserà in classifica i nerazzurri.