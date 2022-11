Prima pagina Tuttosport: “Locatelli 2027: la Juve fa le cose per bene”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 22 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 22 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato del rinnovo del contratto di Manuel Locatelli con la Juventus fino al 30 giugno 2027: riscatto dal Sassuolo in primavera, poi si procederà alla stesura del nuovo accordo. Per la difesa del futuro, i bianconeri lavorano per Joško Gvardiol (RB Lipsia) e Evan N'Dicka (Eintracht Francoforte).

Il Torino, per il calciomercato di gennaio, punta su Idrissa Touré del Pisa, definito il 'Tommaso Pobega della Serie B', mentre il procuratore di Carlos Alcáraz, centrocampista argentino del Racing Club, fa sapere come il suo assistito voglia venire a giocare in Italia, nell'Inter o nel Milan.

Sotto la testata si parla anche dei Mondiali in Qatar: tanti giocatori della Juve, nello specifico Ángel Di María, Arkadiusz Milik e Adrien Rabiot, saranno in campo oggi mentre Dušan Vlahović cerca il sorpasso su Rafael Leão in termini di valore assoluto del cartellino. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

