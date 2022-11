Quotidiani sportivi, le prime pagine: Mondiali e tanto calciomercato

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 22 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 22 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei Mondiali in Qatar e, nello specifico, dell'esordio di Lionel Messi e Kylian Mbappé nella competizione iridata. L'Argentina, alle ore 11:00, sfiderà l'Arabia Saudita mentre la Francia, alle ore 20:00, affronterà l'Australia. Nei Mondiali dei minuti di recupero da record, tennistico 6-2 dell'Inghilterra sull'Iran (nessuno dei giocatori iraniani ha cantato l'inno nazionale), poi vittoria 2-0 dell'Olanda sul Senegal e pareggio, 1-1, tra U.S.A. e Galles. In campo, per l'occasione, il rossonero Sergiño Dest. Spazio, poi, al calciomercato di Milan e Inter. I rossoneri, a gennaio, daranno via Yacine Adli mentre i nerazzurri cercheranno di piazzare Robin Gosens e Joaquín Correa. In chiusura, si parla del futuro della Juventus e di come stiano crescendo bene Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza e Kenan Yıldız, preso dal Bayern Monaco e nelle giovanili bianconere.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 22 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar e, nella fattispecie, del debutto di Lionel Messi nel torneo. Stamattina, alle ore 11:00, infatti, la sua Argentina esordirà sfidando l'Arabia Saudita. Per la 'Pulce' sarà l'ultima chance di portarsi a casa la coppa dopo quattro flop consecutivi e ha intenzione di godersela fino in fondo. Ieri, intanto, l'Inghilterra del C.T. Gareth Southgate ha distrutto l'Iran con un roboante 6-2 e l'Olanda ha fatto fuori il Senegal vincendo 2-0. Pareggio, invece, tra U.S.A. e Galles, con il campo il terzino Sergiño Dest del Milan. Marcatori, Timothy Weah, figlio dell'indimenticato George, e Gareth Bale. Si parla, però, anche di calciomercato perché ieri è sbarcato nella Roma giallorossa l'attaccante norvegese Ola Solbakken, preso dal Bodø/Glimt.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 22 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato del rinnovo del contratto di Manuel Locatelli con la Juventus fino al 30 giugno 2027: riscatto dal Sassuolo in primavera, poi si procederà alla stesura del nuovo accordo. Per la difesa del futuro, i bianconeri lavorano per Joško Gvardiol (RB Lipsia) e Evan N'Dicka (Eintracht Francoforte). Il Torino, per il calciomercato di gennaio, punta su Idrissa Touré del Pisa, definito il 'Tommaso Pobega della Serie B', mentre il procuratore di Carlos Alcáraz, centrocampista argentino del Racing Club, fa sapere come il suo assistito voglia venire a giocare in Italia, nell'Inter o nel Milan. Sotto la testata si parla anche dei Mondiali in Qatar: tanti giocatori della Juve, nello specifico Ángel Di María, Arkadiusz Milik e Adrien Rabiot, saranno in campo oggi mentre Dušan Vlahović cerca il sorpasso su Rafael Leão in termini di valore assoluto del cartellino.