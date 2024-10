Prima pagina Tuttosport: “Fonseca si gioca già l’Europa con Theo e Leao”

L'esterno offensivo portoghese, che ha scontato il turno di squalifica in campionato, tornerà titolare ma non è tutto. La società ha già deciso di versare al Porto i 30 milioni di euro necessari per il riscatto del suo cartellino. Presentazione anche per Milan-Bruges di 'San Siro', ore 18:45 , dove Paulo Fonseca si gioca già l' Europa : torneranno dal 1' sia Theo Hernández sia Rafael Leão .

Il Bologna, in campo invece alle ore 21:00 in casa dell'Aston Villa, giocherà anche per gli alluvionati. In alto, sotto la testata, si parla dell'elongazione agli adduttori della coscia sinistra che, con tutta probabilità, metterà fuori causa Hakan Çalhanoğlu, centrocampista turco dell'Inter, per il big match di domenica in campionato contro la Juve.