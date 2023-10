Prima pagina Tuttosport: “Milan-Juventus: scommettiamo che sarà bella?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 22 ottobre 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 22 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Juventus, posticipo domenicale della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 a 'San Siro'. Dopo giorni di inchieste e veleni, notte Scudetto tra i rossoneri di Stefano Pioli, che confidano in Rafael Leão e confermano Yacine Adli e i bianconeri di Massimiliano Allegri, che punterà su Dušan Vlahović e scalda Federico Chiesa.