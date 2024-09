Prima pagina Tuttosport: “Inzaghi non si fida, Fonseca reagisce”

Dušan Vlahović sostituito nell'intervallo per scelta tecnica: al suo posto, da centravanti, nella ripresa ha giocato Timothy Weah. Contento Motta per la prestazione della 'Vecchia Signora', nonostante la mancata vittoria. Ancora più soddisfatto, però, per la solidità mostrata dalla sua squadra, il grande ex Antonio Conte. Uscito tra gli applausi - ricambiati - del suo ex pubblico.

Samuele Ricci, fulcro del gioco del Torino attualmente primo in classifica, spiega come Paolo Vanoli, nuovo allenatore del Toro, abbia cambiato la testa ai giocatori granata. Questo, dunque, è il motivo dell'ottimo inizio di stagione. Chiosa, poi, inevitabile, con il derby di Milano tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Paulo Fonseca in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'.

Nerazzurri alla caccia della 7^ vittoria di fila in un derby della Madonnina ma Inzaghi non si fida e avverte: 'La Champions League toglie energie'. Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia, si sente 'un leone' e prova a giocarsi la stracittadina all'attacco. Per conquistare tre punti e per salvare la propria panchina.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 22 settembre 2024