Prima pagina Tuttosport: “W Cambiaso! Juric e Cairo, ma che Toro è?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 22 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ottimo impatto avuto da Andrea Cambiaso domenica sera in Udinese-Juventus. L'esterno bianconero 'vede' la maglia azzurra della Nazionale, così come Manuel Locatelli. Ha giocato bene alla 'Dacia Arena' anche Dušan Vlahović, andato anche in gol: basterà per scongiurare una sua cessione e l'arrivo, nella Juve, di Romelu Lukaku?