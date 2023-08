Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan passa a Bologna

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'esordio del Milan nel campionato di Serie A 2023-2024 . Grazie ai gol realizzati da Olivier Giroud e Christian Pulisic , infatti, i rossoneri di Stefano Pioli passano sul campo del Bologna di Thiago Motta e aprono la stagione con tre punti importanti in trasferta. L' Inter piazza il suo colpo di mercato : in arrivo il difensore francese Benjamin Pavard dal Bayern Monaco per 32 milioni di euro. La Juventus si gode i suoi gioielli, Federico Chiesa , Dušan Vlahović e un sorprendente Andrea Cambiaso . A Napoli è già partita la corsa al biglietto per la prima partita in casa per i Campioni d'Italia in carica. Quindi, il commento al pari interno del Torino ( 0-0 ) contro il Cagliari e il motivo per cui Charles De Ketelaere è già rinato con la maglia dell' Atalanta .

