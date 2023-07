Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 23 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un 'suggerimento' di mercato per la Juventus da parte di un ex bianconero, Maurizio Ravanelli, che consiglia alla Vecchia Signora di puntare su Jonathan David, classe 2000, attaccante canadese del Lille.