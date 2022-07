Prima pagina Tuttosport: “Juve, sotto con Paredes”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 22 luglio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 22 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'offensiva della Juventus per il centrocampista argentino Leandro Paredes del PSG. Gli altri potenziali acquisti bianconeri sono Nikola Milenković (Fiorentina), più un attaccante tra Álvaro Morata (Atlético Madrid), Marko Arnautovic (Bologna) e Andrea Belotti (svincolato). Inizia stanotte la tournée statunitense della 'Vecchia Signora'.

In alto, sotto la testata, spazio al calciomercato del Torino: il tecnico croato Ivan Jurić 'chiama' sotto la Mole il suo connazionale Marko Rog, retrocesso in Serie B con il Cagliari. Spunta l'opzione Mickaël Cuisance del Venezia, mentre in difesa è attesa per Jason Denayer.

All'Inter il Presidente Steven Zhang resiste anche se in evidenti difficoltà economica, mentre il Milan aspetta il sì dal Bruges per Charles De Ketelaere. E, intanto, i rossoneri si informano per Davide Frattesi del Sassuolo. Chiosa con il Monza: un mercato super, tutto fatto di giocatori da riscattare in caso di salvezza. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 22 luglio 2022