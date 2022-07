Quotidiani sportivi, le prime pagine su Lukaku, Skriniar e Paredes

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Romelu Lukaku, attaccante tornato all'Inter in quest'estate di calciomercato. È in prestito dal Chelsea, ma vuole rimanere più a lungo di una sola stagione: intanto, lavora per farsi trovare pronto e in forma per l'avvio del campionato di Serie A. Si parla, poi, di Charles De Ketelaere, fantasista belga nel mirino del Milan: il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ha una carta per convincere il Bruges a cedere il giocatore. In casa Juventus, si va verso il taglio di Aaron Ramsey: si libererebbe, così, un posto a centrocampo per Leandro Paredes del PSG. Intervista esclusiva, dunque, all'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi e focus della 'rosea' sulle squadre italiane che si ispirano alle inglesi per tornare a vincere anche in Europa.