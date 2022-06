Prima pagina Tuttosport: “Pogba arriva prima. Lukaku inguaia Dybala”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 22 giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 22 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno di Paul Pogba alla Juventus, ora davvero ad un passo. Si avvicina il giorno dell'annuncio ufficiale. I bianconeri aspettano anche il sì di Ángel Di María. Intanto, possibile partenza di Adrien Rabiot verso il Chelsea e di Aaron Ramsey, richiesto dal Fatih Karagümrük di Andrea Pirlo, in Turchia.