Prima pagina Tuttosport: “Gravina: ‘Prendo Chiellini e cambio il calcio'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 22 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). Il quale sembra intenzionato a chiedere a Giorgio Chiellini, fresco di addio alla Juventus dopo 17 stagioni, di lavorare al suo fianco per riformare il calcio italiano.