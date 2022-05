Quotidiani sportivi, le prime pagine: Scudetto a Milan o Inter?

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina interamente al duello Scudetto tra Milan e Inter, arrivato agli ultimi 90' di gioco. Rossoneri attualmente primi con 83 punti: a Reggio Emilia, in casa del Sassuolo, basta anche soltanto un punto (per via degli scontri diretti a favore) per vincere il tricolore. Nerazzurri secondi con 81: dovranno vincere a 'San Siro' contro la Sampdoria e sperare in una sconfitta dei rivali. Maxi esodo dei tifosi del Diavolo verso il 'Mapei Stadium': previsti ben 18mila supporters rossonero, presente anche Paul Singer, fondatore di Elliott. I due tecnici, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, convinti delle possibilità delle rispettive squadre. Tra i protagonisti della cavalcata, anche Marcelo Brozović e Rafael Leão.