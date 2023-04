Prima pagina Tuttosport: “Juve, due coppe contro la giustizia”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 22 aprile 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 22 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, lancia la volata alla Juventus. Spinge, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri verso la conquista della Coppa Italia e dell'Europa League per rivalsa verso la giustizia sportiva italiana.

In alto, sotto la testata, la presentazione di Lazio-Torino, sfida delle ore 18:00 di oggi allo stadio 'Olimpico' di Roma. Il tecnico granata, Ivan Jurić, vuole una grande prestazione dei suoi ragazzi per dare un senso ad un'annata che, per ora, vede il Toro anonimamente a metà classifica.

Spazio, poi, all'impresa delle cinque squadre italiane che hanno raggiunto le semifinali di Champions League, Europa League e Conference League e approfondimenti, nello specifico, sull'Inter. Il primo riguarda la conferma della squalifica di Romelu Lukaku, che paga nonostante sia stato fatto oggetto di cori razzisti all'Allianz Stadium.

Il secondo riguarda l'assalto dei nerazzurri a Roberto Pereyra, centrocampista che si svincolerà a parametro zero dall'Udinese, per il prossimo calciomercato estivo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 22 aprile 2023