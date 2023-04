Quotidiani sportivi, le prime pagine: squadre italiane top in Europa

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 22 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 22 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'exploit del calcio italiano nelle coppe europee. Ben cinque squadre del nostro Paese, infatti, sono approdate nelle semifinali delle competizioni internazionali. Milan e Inter in Champions League, poi Juventus e Roma in Europa League e, infine, la Fiorentina in Conference League. Per gli esperti, è possibile portare a casa qualche trofeo in questa stagione! Intervista esclusiva a Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, che ambisce ad un top club e approfondimenti, quindi, sulle tre grandi 'strisciate' del nord. Si ipotizza, tra mercato e strategie, chi rischia di più tra Milan e Inter nel caso in cui non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions. Gli ex dirigenti della Juve, invece, non vivono un momento florido dal punto di vista sportivo. Focus, poi, sulla Roma di José Mourinho e, infine, presentazione di Lazio-Torino, gara della 31^ giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18:00, con la sfida tra dribblomani, Mattia Zaccagni e Nemanja Radonjić.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 22 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle cinque squadre italiane approdate nelle semifinali di Champions League (Milan e Inter), Europa League (Juventus e Roma) e Conference League (Fiorentina). Si tratta della rivincita dei cinque allenatori che occupano le loro panchine, da Stefano Pioli a Vincenzo Italiano, passando per Simone Inzaghi, Massimiliano Allegri e José Mourinho. Mentre Paulo Dybala sembra aver instaurato un rapporto speciale con il pubblico giallorosso e ha in mente soltanto la qualificazione alla prossima Champions con la squadra della Capitale, il Ministro dello Sport Andrea Abodi parla di giustizia sportiva da riformare. Basti vedere l'esito del caso Romelu Lukaku. Confermata la squalifica per il centravanti belga dell'Inter, espulso per doppia ammonizione per aver reagito ai cori razzisti rivoltigli all'Allianz Stadium di Torino durante l'ultimo match di Coppa Italia. Chiosa con la Serie A: nell'anticipo del venerdì, 2-1 dell'Hellas Verona sul Bologna. Oggi, invece, allo stadio 'Olimpico' Lazio-Torino con Ciro Immobile che è già pronto per scendere in campo.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 22 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, lancia la volata alla Juventus. Spinge, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri verso la conquista della Coppa Italia e dell'Europa League per rivalsa verso la giustizia sportiva italiana. In alto, sotto la testata, la presentazione di Lazio-Torino, sfida delle ore 18:00 di oggi allo stadio 'Olimpico' di Roma. Il tecnico granata, Ivan Jurić, vuole una grande prestazione dei suoi ragazzi per dare un senso ad un'annata che, per ora, vede il Toro anonimamente a metà classifica. Spazio, poi, all'impresa delle cinque squadre italiane che hanno raggiunto le semifinali di Champions League, Europa League e Conference League e approfondimenti, nello specifico, sull'Inter. Il primo riguarda la conferma della squalifica di Romelu Lukaku, che paga nonostante sia stato fatto oggetto di cori razzisti all'Allianz Stadium. Il secondo riguarda l'assalto dei nerazzurri a Roberto Pereyra, centrocampista che si svincolerà a parametro zero dall'Udinese, per il prossimo calciomercato estivo.