Prima pagina Tuttosport: “Joya interrotta”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 22 marzo 2022.

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 22 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del prossimo addio di Paulo Dybala alla Juventus. Il contratto della 'Joya', ora è ufficiale, non sarà rinnovato e, pertanto, dal prossimo 1° luglio, l'attaccante argentino non sarà più un calciatore bianconero.

Dybala, adesso, potrebbe finire all'Inter, club che, dietro suggerimento dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, lo sta corteggiando da molto tempo. In alto, sotto la testata, si parla anche del calciomercato del Torino: serve un portiere e, per la stagione 2022-2023, il sogno granata si chiama Alex Meret, in uscita dal Napoli.

Mentre il Milan, con la coppia difensiva formata da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, ha alzato un muro dinanzi la porta difesa da Mike Maignan, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini cerca il pass per i Mondiali. Il C.T. è sicuro di portare gli Azzurri in Qatar e di come la sua squadra sia competitiva anche per la vittoria finale. Vedremo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 22 marzo 2022

