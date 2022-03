Quotidiani sportivi, le prime pagine: Dybala lascerà la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'addio di Paulo Dybala alla Juventus. Il calciatore argentino andrà via a parametro zero a fine stagione dopo sette anni in bianconero. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà prolungato per volontà della 'Vecchia Signora'. L'Inter, dove lavora l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che ha già avuto la 'Joya' nei suoi trascorsi juventini, è pronta a sferrare l'assalto. Il vero rivale dei nerazzurri, nella corsa al cartellino del classe 1993, è l'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone. Per sostituire l'argentino, la Juve ora punta Nicolò Zaniolo della Roma. Si parla, poi, anche del calciomercato del Milan: avanti tutta per l'acquisto dell'esterno offensivo olandese Noa Lang dal Bruges. Il giocatore è attratto dal progetto dei rossoneri di Stefano Pioli. Spazio, infine, alla Nazionale Italiana: il Commissario Tecnico Roberto Mancini vuole fortemente la qualificazione ai Mondiali in Qatar.