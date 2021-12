Prima pagina Tuttosport: “Dove vai Dybala?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 21 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 21 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con gli interrogativi sul futuro di Paulo Dybala. L'argentino salterà Juventus-Cagliari di questa sera per motivi imprecisati. Intanto, il suo agente è tornato a Buenos Aires e la firma sul nuovo contratto con la 'Vecchia Signora' non è ancora arrivata. Che succede?