Quotidiani sportivi, le prime pagine tra Inter, VAR e Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il patto Scudetto in casa Inter. Messaggio di auguri del Presidente Steven Zhang ai nerazzurri. Prossimamente il rinnovo di Simone Inzaghi ed il calciomercato, con Nahitan Nández a gennaio e i gioielli Davide Frattesi e Samuele Ricci in estate. Nuovo Stadio Milano, ha vinto la 'Cattedrale' dello studio 'Popolous': nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale della vittoria del progetto. Caos V.A.R., tutti assolti gli arbitri del weekend di Serie A, ma servono nuove regole. In casa Milan, crisi di gioco tra infortuni e i 40 anni di Zlatan Ibrahimović, mentre alla Juventus si ragiona sugli ultimi cinque anni di mercato e ben 500 milioni di errori. Ciro Immobile (Lazio) positivo al CoVid, e, per lo stesso motivo è a rischio Udinese-Salernitana di oggi.