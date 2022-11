Prima pagina Tuttosport: “Giovani Mondiali, la Juve vi guarda”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 21 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. La 'Vecchia Signora' infatti, ha messo nella propria lista degli osservati speciali tanti giovani calciatori che partecipano ai Mondiali in Qatar. Mentre Matías Soulé lancia la Next Gen, l'ex portiere Fabrizio Ferron promuove Marco Carnesecchi, obiettivo di mercato della Juve per la stagione 2023-2024.