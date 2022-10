Prima pagina Tuttosport: “Fame di Vlahovic. La SuperLega si farà”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 21 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della fame di Dušan Vlahović, attaccante serbo della Juventus. Dopo il settembre nero, infatti, il numero 9 della 'Vecchia Signora' ha dato segnali di ripresa in questo mese di ottobre. Mette l'Empoli, avversario di questa sera all'Allianz Stadium, nel mirino per scaldare i motori in vista della sfida di Champions League a Lisbona contro il Benfica.