Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan di Cardinale e la Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 21 ottobre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 21 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le intenzioni di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, nei confronti del club rossonero. Sul fronte rinnovi, tenere ad ogni costo il tecnico Stefano Pioli e la stella Rafael Leão. Quindi, lo stadio di proprietà. Infine, le alleanze con altri sport e settori. Spazio, poi, alla Juventus, che questa sera ospiterà l'Empoli all'Allianz Stadium per l'anticipo dell'11^ giornata della Serie A 2022-2023. Elementi come Juan Cuadrado e Leandro Paredes devono dare una svolta alla propria stagione. In casa Inter, invece, sarà ancora assente Romelu Lukaku in occasione della trasferta di Firenze. A centrocampo, ancora la coppia formata da Hakan Çalhanoğlu e Henrikh Mkhitaryan per sopperire all'assenza di Marcelo Brozović. Intervista esclusiva, poi, con Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta, che dichiara di credere allo Scudetto in questa stagione.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 21 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Moise Kean, attaccante della Juventus di Massimiliano Allegri. Questa sera, infatti, in occasione dell'anticipo dell'11° turno di Serie A, all'Allianz Stadium contro l'Empoli, il classe 2000 scenderà ancora in campo dall'inizio. Tornerà tra i titolari Leonardo Bonucci. In avanti, staffetta tra Dušan Vlahović e Arkadiusz Milik in vista del match di Champions League della metà della prossima settimana contro il Benfica. Domani sera si giocherà Fiorentina-Inter al 'Franchi' e la notizia, in casa nerazzurra, è che non ci sarà Romelu Lukaku. Il tecnico Simone Inzaghi, infatti, ha deciso di non convocare l'attaccante, ancora non in perfette condizioni fisiche. Domenica il big match sarà Roma-Napoli, con Luciano Spalletti, allenatore della squadra capolista del campionato, pronto a proseguire nel suo cammino immacolato anche contro i giallorossi di José Mourinho. Chiosa con il Manchester United, che ha messo fuori squadra Cristiano Ronaldo per le prossime tre partite di Premier League: la punizione per essersene andato via prima in occasione dell'ultima gara ad 'Old Trafford' contro il Tottenham.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 21 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della fame di Dušan Vlahović, attaccante serbo della Juventus. Dopo il settembre nero, infatti, il numero 9 della 'Vecchia Signora' ha dato segnali di ripresa in questo mese di ottobre. Mette l'Empoli, avversario di questa sera all'Allianz Stadium, nel mirino per scaldare i motori in vista della sfida di Champions League a Lisbona contro il Benfica. In alto, sotto la testata, si parla della possibilità che la SuperLega parta comunque. Mentre c'è una bella intervista ad Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, che rivela come suo figlio Riccardo, esterno offensivo della Fiorentina, sogni di indossare la maglia del Torino. Altra intervista sul quotidiano torinese, poi, a Carlos Augusto, laterale brasiliano del Monza che domani pomeriggio sfiderà il Milan a 'San Siro'. Per concludere, pugno duro del Manchester United nei confronti di Cristiano Ronaldo: escluso dalla rosa della Prima Squadra per aver lasciato anzitempo campo e stadio prima della fine dell'ultima sfida in Premier League contro il Tottenham.