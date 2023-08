Prima pagina Tuttosport: “Juve da sogno. Toro, anche per Correa”

Debutto in Serie A per Kenan Yıldız, attaccante tedesco di origine turca, classe 2005, che la Juve aveva prelevato per le sue giovanili dal Bayern Monaco.

La prima giornata della Serie A 2023-2024 ha visto la rinascita di due calciatori: Andrea 'Gallo' Belotti, zero gol nello scorso campionato, ha fatto una doppietta in Roma-Salernitana 2-2, contribuendo ad evitare la sconfitta ai giallorossi di José Mourinho in una gara complicata.

Poi Charles De Ketelaere, zero gol nel Milan 2022-2023, subito a segno in Sassuolo-Atalanta 0-2 non appena entrato dalla panchina. Oggi pomeriggio c'è Torino-Cagliari, ma Ivan Jurić pensa ad eventuali rinforzi: potrebbe arrivare in granata Joaquín 'Tucu' Correa dall'Inter.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 21 agosto 2023