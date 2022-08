Prima pagina Tuttosport: “Paredes, assist Di María. Il Toro stoppa Ciro”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 21 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. I bianconeri, infatti, sperano sempre di poter prelevare Leandro Paredes dal PSG. Il regista argentino, classe 1994, per agevolare il suo trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri, ha assunto gli stessi avvocati di Ángel Di María. Per il nuovo attaccante, poi, è ballottaggio tra Memphis Depay (Barcellona), Arkadiusz Milik (Olympique Marsiglia) e Marko Arnautovic (Bologna).