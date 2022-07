Prima pagina Tuttosport: “Petrachi: ‘Juve, Bremer meglio di De Ligt'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 21 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Gianluca Petrachi , colui che, da direttore sportivo, portò Gleison Bremer al Torino . Parlando del difensore brasiliano, l'ex dirigente granata ha lodato l'acquisto, e la spesa, fatta dalla Juventus sul classe 1997 , a suo parere più forte di Matthijs de Ligt , appena ceduto al Bayern Monaco .

Dopo la cessione di Bremer, i tifosi del Toro si mobilitano, minacciando di non andare allo stadio e di non fare abbonamenti nel caso in cui non arrivassero rinforzi di qualità. In arrivo ci sono lo svincolato Jason Denayer e Giulio Maggiore dallo Spezia, si tratta ancora Cesare Casadei con l'Inter.