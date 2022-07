Quotidiani sportivi, le prime pagine: che Juventus con Bremer!

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, che in questo calciomercato si è rinforzata tantissimo in ogni settore del campo. Con Gleison Bremer, Paul Pogba ed Ángel Di María il tecnico bianconero ha tante soluzioni: sta spingendo anche per il ritorno di Álvaro Morata dall'Atlético Madrid. In alto, sotto la testata, si parla di Inter con l'intervista in esclusiva al portiere Samir Handanović: lo sloveno invoca la permanenza di Milan Škriniar in nerazzurro. E mentre il Milan preme per avere, entro 48 ore, Charles De Ketelaere dal Bruges, in casa Roma si è presentato Paulo Dybala: contratto triennale e maglia numero 21. Sorpresa Lazio: tratta Marcelo, svincolatosi dal Real Madrid.