Prima pagina Tuttosport: “Del Piero: ‘Quanto amo questa maglia’”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 21 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni d'amore di Alessandro Del Piero verso la Juventus. L'ex leggenda bianconera ha spiegato di provare piacere ogni volta che la gente gli chiede di tornare alla Juve come dirigente. Quindi, spazio al calciomercato del Torino e, in particolare, alla trattativa per portare João Pedro sotto la Mole.