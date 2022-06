Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter tra Lukaku e Dybala

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato estivo dell'Inter, spiegando come si stia sbloccando, anche grazie al forcing del tecnico Simone Inzaghi, la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Al contempo, però, frenata su Paulo Dybala. Se prima non escono due attaccanti tra Edin Džeko, Joaquín Correa e Alexis Sánchez, non si chiude per la 'Joya'. La Juventus aspetta sempre una risposta da Ángel Di María, il prescelto del tecnico Massimiliano Allegri per completare l'attacco bianconero, mentre il Milan insiste per Sven Botman. In questi giorni arriverà anche il rinnovo del contratto dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. La Salernitana sogna Edinson Cavani, il Bologna ci prova per Jošip Iličić. Infine, venerdì sarà sorteggiato il calendario della Serie A 2022-2023: da agosto a novembre, ben 15 giornate di campionato!