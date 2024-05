Prima pagina Tuttosport: “Ciao Zhang, l’Inter a Oaktree”

Quindi, esplode la partita della Juventus , capace di rimontare con Federico Chiesa , Arkadiusz Milik e Kenan Yıldız fino al pareggio finale. Esordio da batticuore, sulla panchina bianconera, per l'ex difensore della 'Vecchia Signora', Paolo Montero ! Altra bella notizia, l'ottimo ritorno in campo di Nicolò Fagioli dopo la squalifica per scommesse.

Si salva, grazie al successo esterno (1-2) sul campo della Salernitana, l'Hellas Verona di Marco Baroni. Adesso, dopo le retrocessioni in Serie B per la stessa Salernitana e per il Sassuolo, saranno Empoli (33 punti), Udinese (34) e Frosinone (35) a giocarsi - all'ultima giornata - la permanenza nella massima serie in vista della prossima stagione.