Prima pagina Tuttosport: ” La Juve resiste e gode”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 21 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna di Tuttosport apre con l'Europa League. La Juve resiste e gode. Sporting fermato sull'1-1 a Lisbona. Semifinale contro il Siviglia. Rabiot segna e poi procura il rigore del pari. En plein italiano: avanti anche la Roma e in Conference, la Fiorentina. Sulla spalla destra. Via il -15, ma la farsa dei punti non è finita. Taglia, cuci e ritaglia. Così però è ridicolo. Nel taglio basso. Toro, un bunker per Juric. Baniya più Schuurs e Buongiorno. Musetti risfida Sinner e ci crede un po' di più. Oggi nei quarti anche a Barcellona. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).